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02 лютого 2021, 15:37 26

Шкарлет поскаржився на шахраїв, що телефонують до освітян і службовців від його імені

02 лютого 2021, 15:37 26
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Мета фейкових дзвінків наразі невідома, але юристи МОН уже з’ясовують
Мета фейкових дзвінків наразі невідома, але юристи МОН уже з’ясовують
Фото з відкритих джерел
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Міністр освіти Сергій Шкарлет розповів про фейкові дзвінки до освітян та держслужбовців нібито від його імені.

Про це Сергій Шкарлет написав у своєму Telegram-каналі, передає RegioNews.

Останнім часом почастішали випадки, коли невідомі особи телефонують до освітян, держслужбовців та інших осіб і представляються мною. Кажуть: "Вас турбує Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет", а далі намагаються від мого імені домовлятися про зустрічі, - повідомив Шкарлет.

Він додав, що останній номер телефону, з якого відбувалися подібні дзвінки, 0957793488 і попросив колег бути обачними, адже наразі мета шахраїв невідома.

Наголошую: всі свої робочі дзвінки я здійснюю з телефонів приймальні Міністерства, номери яких опубліковані на офіційному сайті (https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/kontaktna-informaciya/kerivnictvo). За вказаними номерами прошу звертатися й тих, хто підозрює, що отримав телефонний дзвінок від шахраїв, - написав міністр.

Він також повідомив, що юристи МОН опрацьовують питання щодо фейкових дзвінків та можливості звернення до правоохоронних органів.

Раніше повідомлялося, що шахраї від імені заступника генпрокурора вимагають сприяння у вирішенні особистих питань.

Також у листопаді минулого року в Києві при отриманні $250 тис. затримали шахраїв, які прикривалися Офісом генпрокурора. Вони обіцяли представнику іноземної фірми "допомогу” у вирішенні проблем його бізнесу.

фейк шахраї Міносвіти міністр освіти Сергій Шкарлет

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