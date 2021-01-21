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21 січня 2021, 14:15 23

"Продавця вакансій" в Офіс президента взяли під арешт із заставою у 2,8 млн гривень

21 січня 2021, 14:15 23
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Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває
Фото: ДБР
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Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави 2,8 млн гривень колишньому помічнику нардепа, якого підозрюють у спробі продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

Зазначається, що чоловіка було затримано 19 січня 2021 року під час одержання $100 тисяч – першої частини коштів від суми у $200 тисяч. Він запевнив потерпілого, що за такі гроші нібито зможе допомогти працевлаштуватися до Офісу Президента України.

Після затримання йому повідомлено про підозру за фактом шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України)", - повідомили у прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці затримали шахрая, який намагався продати посаду в Офісі президента за $200 тисяч.

суд Офіс генпрокурора Офіс президента прокуратура шахраї посада
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