Шахраї від імені заступника генпрокурора вимагають сприяння у вирішенні особистих питань, - пресслужба

Відомо щонайменше таких 10 випадків

Відомо щонайменше таких 10 випадків

Про це повідомила у дописі на Facebook прессекретарка Гюндуза Мамедова Наталя Непряхіна, передає RegioNews.

Наталя Непряхіна повідомила, що ще від п’ятниці від імені Гюндуза Мамедова надходять дзвінки на особисті номери посадових осіб, в тому числі і органів прокуратури, а також журналістів. При чому, дозвонювач ідентифікує осіб, звертається до них на ім’я та по батькові. Дзвінки надходять з цього номеру: 095 465-13-51. Наразі відомо принаймні про близько 10 таких дзвінків.

Увага, працюють шахраї! Проти заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова розгорнута чергова масштабна... Posted by Наталья Непряхина on Monday, December 14, 2020

Від імені Гюндуза Мамедова вимагають сприяння у вирішенні різних питань, в тому числі особистих. Крім того, посередником є й нібито його особистий помічник Денис, який надалі спілкується з номеру 099 779-64-21.

Звертаємо увагу, що наразі заступник Генерального прокурора знаходиться з офіційним візитом в Нідерландах, де у Гаазі бере участь в засіданні 19-ї сесії Асамблеї держав-учасниць Римського статуту. Саме під час фейкових телефонних розмов він знаходився у залі Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, пізніше – спілкувався з журналістом та мав ще ряд важливих зустрічей, зокрема з представниками з керівництвом Служби імміграції та натуралізації Нідерландів, - наголошує прессекретарка.

Непряхіна зауважує, що "фейкові кампанії мають тенденції до активізації після оголошення чергових результатів його роботи та Департаменту Офісу Генерального прокурора, що пов’язані зі збройним конфліктом". Вона нагадує, що у п’ятницю Прокурор Міжнародного кримінального суду Фату Бенсуда оголосила про завершення попереднього вивчення ситуації по Україні і заявила про наміри рекомендувати відкрити повноцінне розслідування щодо міжнародного збройного конфлікту на Донбасі та в Криму.

Прессекретарка заступника Генпрокурора просить надсилати факти подібних звернень, якщо вони надходили від імені Гюндуза Мамедова, для передачі інформації в слідчі органи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Венедіктова увійшла до складу груп прокурорів з розслідування схем групи "Приват".