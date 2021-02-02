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02 февраля 2021, 15:37 62

Шкарлет пожаловался на мошенников, которые звонят педагогам и служащим от его имени

02 февраля 2021, 15:37 62
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Цель фейковых звонков пока неизвестна, но юристы МОН уже выясняют
Фото из открытых источников
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Министр образования Сергей Шкарлет рассказал о фейковых звонках педагогам и госслужащим якобы от его имени.

Об этом Сергей Шкарлет написал своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам, и представляются мной. Говорят: "Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет", а далее пытаются от моего имени договариваться о встрече, - сообщил Шкарлет.

Он добавил, что последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки, 0957793488 и попросил коллег быть осторожными, ведь сейчас цель мошенников неизвестна.

Подчеркиваю: все свои рабочие звонки я совершаю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте (https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/kontaktna-informaciya/kerivnictvo). По указанным номерам прошу обращаться тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников, - написал министр.

Он также сообщил, что юристы МОН прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенники от имени заместителя генпрокурора требуют содействия в решении личных вопросов.

Также в ноябре прошлого года в Киеве при получении $250 тыс. задержали мошенников, которые прикрывались Офисом генпрокурора. Они обещали представителю иностранной фирмы "помощь” в решении проблем его бизнеса.

фейк мошенники Минобразования министр образования Сергей Шкарлет

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