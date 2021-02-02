Шкарлет пожаловался на мошенников, которые звонят педагогам и служащим от его имени

Цель фейковых звонков пока неизвестна, но юристы МОН уже выясняют

Цель фейковых звонков пока неизвестна, но юристы МОН уже выясняют

Фото из открытых источников

Министр образования Сергей Шкарлет рассказал о фейковых звонках педагогам и госслужащим якобы от его имени.

Об этом Сергей Шкарлет написал своем Telegram-канале, передает RegioNews.

В последнее время участились случаи, когда неизвестные лица звонят педагогам, госслужащим и другим лицам, и представляются мной. Говорят: "Вас беспокоит Министр образования и науки Сергей Шкарлет", а далее пытаются от моего имени договариваться о встрече, - сообщил Шкарлет.

Он добавил, что последний номер телефона, с которого происходили подобные звонки, 0957793488 и попросил коллег быть осторожными, ведь сейчас цель мошенников неизвестна.

Подчеркиваю: все свои рабочие звонки я совершаю с телефонов приемной Министерства, номера которых опубликованы на официальном сайте (https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/pro-ministerstvo/kontaktna-informaciya/kerivnictvo). По указанным номерам прошу обращаться тех, кто подозревает, что получил телефонный звонок от мошенников, - написал министр.

Он также сообщил, что юристы МОН прорабатывают вопрос о фейковых звонках и возможности обращения в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что мошенники от имени заместителя генпрокурора требуют содействия в решении личных вопросов.

Также в ноябре прошлого года в Киеве при получении $250 тыс. задержали мошенников, которые прикрывались Офисом генпрокурора. Они обещали представителю иностранной фирмы "помощь” в решении проблем его бизнеса.