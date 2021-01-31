Тарифные протесты продолжаются: на Буковине снова перекрыли дорогу

В этом населенном пункте дорогу перекрывали несколько раз

В этом населенном пункте дорогу перекрывали несколько раз

Фото - патрульная полиция

В селе Берегомет Кицманского района Черновицкой области местные жители, которые не согласны с повышением тарифов на коммунальные услуги, перекрывают дорогу национального значения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Черновицкой области, передает RegioNews.

31.01.2021 около 12 часов. 15 мин. поступило сообщение на линию "102" о перекрытии движения в с. Берегомет, Кицманского района, на трассе национального значения Н-10", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, митингующие непрерывно ходят по пешеходному переходу на трассе "Стрый-Ивано-Франковск-Черновцы-Новоселица" и не пропускают автомобили.

На месте происшествия образовались пробки из легковых авто, пассажирских автобусов и грузовых фур. Порядок обеспечивают сотрудники патрульной полиции.

Напомним, 31 января местные жители в Харьковской области перекрыли трассу из-за повышения тарифов.