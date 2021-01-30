В Украине построят новые дороги: Криклий рассказал подробности

Планируется построить 1400 км дорог

Планируется построить 1400 км дорог

Фото: Мининфраструктуры

В 2021 году в Украине планируют объявить конкурсы по первым проектах на привлечение частных инвесторов в дорожный сектор. Планируется построить 1400 км дорог.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

На первом этапе программы будут отремонтированы следующие участки:

Харьков-Днепр-Запорожье (M-29, M-04, M-18).

Борисполь-Полтава (М-03).

Херсон-Николаев (М-14).

Киев-Житомир-Ровно (М-06).

Ягодин-Ковель-Луцк (М-07, М-19).

Днепр-Кривой Рог-Николаев (M-04, H11)

По словам министра, ожидаемый объем первоначальных инвестиций по каждому из проектов составляет 200-350 млн долларов. Они также предусматривают дальнейшее содержание дороги инвестором в течение следующих 20 и более лет.

"Эти дороги не будут платными для граждан. За инфраструктуру будет платить государство, но в рассрочку в течение 20-30 лет. Если дорога не будет удерживаться в соответствии с установленными стандартами, платеж инвестору со стороны государства уменьшается на соответствующий размер штрафов, определяется договором", — добавил Криклий.

Щоб цього року оголосити конкурси по першим проєктам на залучення приватних інвесторів у дорожній сектор, треба пройти... Posted by Vladyslav Kryklii on Friday, January 29, 2021

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