В Україні шість вокзалів передадуть у концесію: список об'єктів

Передача вокзалів відбуватиметься в парі для забезпечення подальшого їхнього продуктивного розвитку

Передача вокзалів відбуватиметься в парі для забезпечення подальшого їхнього продуктивного розвитку

Фото: Мінінфраструктури

Про це в інтерв’ю "РБК-Україна" повідомив очільник Міністерства інфраструктури Владислав Криклій, пише RegioNews.

"Ми плануємо зараз київський з вінницьким вокзалом. Потім у нас Миколаїв, Дніпро, Харків і Чоп. Щодо цих об'єктів ще вивчаємо, як краще їх можна скомплектувати у цьому форматі 1+1. Можливо, Чоп буде йти у парі зі Львовом, бо це логічніше, зважаючи на локацію", - зазначив він.

За словами міністра інфраструктури, передача вокзалів відбуватиметься в парі для забезпечення подальшого їхнього продуктивного розвитку.

"Це буде, найімовірніше, як нам рекомендує наш партнер Світовий банк, IFC, у форматі 1+1: тобто один великий вокзал і один менший вокзал. Тоді ми можемо знаходити стратегічного концесіонера, який зацікавлений у великому вокзалі. Маленький йому буде у донавантаження", - додав посадовець.

При цьому Криклій зауважив, що вже цього року розпочнеться запуск концесійних конкурсів.

Однак, поки не планують залучати до них аеропорти, бо не хочуть їх "дешево віддавати".

"Тому по тих концесійних проектах, державних аеропортах ми взяли паузу до періоду, коли авіація відновиться. Щодо регіональних аеропортів, які на балансі облрад - там інша ситуація. Вони все одно мають знаходити якогось постійного стратегічного партнера", - резюмував він.

Реалізація проєкту щодо передачі українських об’єктів у концесію забезпечуватиме отримання прозорого надходження з них.

Раніше повідомлялося, що Мінінфраструктури хоче передати в концесію всі українські порти.