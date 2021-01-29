У "Слузі народу" пояснили, як працюватиме СБУ після реформи

Основним напрямком роботи Служби безпеки стане контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом, захист національної державності, кібербезпека та охорона державної таємниці

Основним напрямком роботи Служби безпеки стане контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом, захист національної державності, кібербезпека та охорона державної таємниці

Фото: Вишгородська районна державна адміністрація

Служба безпеки України стане спецслужбою сучасного зразка і не займатиметься невластивими розслідуваннями економічних та корупційних злочинів. Це стане можливим після проведення відповідної реформи.

Про це заявив голова комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, коментуючи ухвалений за основу законопроект №3196-д про реформу СБУ, пише RegioNews з посиланням на "РБК-Україна".

Документ передбачає, що основним напрямком роботи Служби безпеки стане контррозвідувальна діяльність, боротьба з тероризмом, захист національної державності, кібербезпека та охорона державної таємниці.

"Для України сьогодні надважливо, щоб СБУ змістила фокус уваги із розслідування того, що вже відбулось, на роботу на випередження, а саме - недопущення особливо суспільно небезпечних злочинів проти національної безпеки. Це має стати пріоритетом нашої спецслужби", - розповідає Олександр Завітневич.

Запобігання таким злочинам, як посягання на територіальну цілісність, теракти, диверсії, кібератаки, державна зрада та шпигунство коштуватиме державі значно дешевше, ніж ліквідація їхніх наслідків, підкреслює нардеп.

Нагадаємо, 28 січня Рада ухвалила закон про створення Бюро економічної безпеки.