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26 січня 2021, 19:35 7

У Києві затримали "мінера-жартівника"

26 січня 2021, 19:35 7
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Сьогодні вдень він повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу
Сьогодні вдень він повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу
Фото з відкритих джерел
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Поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про нібито замінування столичного залізничного вокзалу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні о 16:20 до столичної поліції надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу. На виклик негайно виїхали вибухотехніки та представники інших профільних служб.

Під час перевірки повідомлення правоохоронці встановили причетність до події 29-річного уродженця Донецької області. Наразі поліцейські проводять із затриманим першочергові слідчі дії та з’ясовують мотиви й причини його вчинку. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, які перевіряють приміщення та прилеглу до вокзалу територію.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років, - повідомляють правоохоронці.

Поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про нібито замінування столичного залізничного вокзалу (ОНОВЛЕНО) Зараз...

Posted by Поліція Києва on Tuesday, January 26, 2021

Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що СБУ затримала мешканця Запоріжжя, який заробляв "мінуванням” об’єктів в Україні та за кордоном. Він встиг надіслати понад 200 повідомлень про "мінування” різноманітних закладів та установ.

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