У Києві затримали "мінера-жартівника"

Сьогодні вдень він повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу

Сьогодні вдень він повідомив про замінування Центрального залізничного вокзалу

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Сьогодні о 16:20 до столичної поліції надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу. На виклик негайно виїхали вибухотехніки та представники інших профільних служб.

Під час перевірки повідомлення правоохоронці встановили причетність до події 29-річного уродженця Донецької області. Наразі поліцейські проводять із затриманим першочергові слідчі дії та з’ясовують мотиви й причини його вчинку. На місці працюють спеціалісти вибухотехнічної служби, які перевіряють приміщення та прилеглу до вокзалу територію.

Подія внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років, - повідомляють правоохоронці.

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Нагадаємо, сьогодні повідомлялося, що СБУ затримала мешканця Запоріжжя, який заробляв "мінуванням” об’єктів в Україні та за кордоном. Він встиг надіслати понад 200 повідомлень про "мінування” різноманітних закладів та установ.