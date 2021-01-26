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26 января 2021, 19:35 7

В Киеве задержали "минера-шутника"

26 января 2021, 19:35 7
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Сегодня днем он сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала
Сегодня днем он сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала
Фото из открытых источников
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Полицейские задержали мужчину, который сообщил о якобы заминировании столичного железнодорожного вокзала.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня в 16:20 в столичную полицию поступила информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала. На вызов немедленно выехали взрывотехники и представители других профильных служб.

Во время проверки сообщения правоохранители установили причастность к событию 29-летнего уроженца Донецкой области. Сейчас полицейские проводят с задержанным первоочередные следственные действия и выясняют мотивы и причины его поступка. На месте работают специалисты взрывотехнической службы, которые проверяют помещения и прилегающую к вокзалу территорию.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, - сообщают правоохранители.

Поліцейські затримали чоловіка, який повідомив про нібито замінування столичного залізничного вокзалу (ОНОВЛЕНО) Зараз...

Posted by Поліція Києва on Tuesday, January 26, 2021

Напомним, сегодня сообщалось, что СБУ задержала жителя Запорожья, который зарабатывал "минированием” объектов в Украине и за рубежом. Он успел отправить более 200 сообщений о "минировании” различных заведений и учреждений.

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