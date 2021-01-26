В Киеве задержали "минера-шутника"

Сегодня днем он сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала

Сегодня днем он сообщил о заминировании Центрального железнодорожного вокзала

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сегодня в 16:20 в столичную полицию поступила информация о минировании Центрального железнодорожного вокзала. На вызов немедленно выехали взрывотехники и представители других профильных служб.

Во время проверки сообщения правоохранители установили причастность к событию 29-летнего уроженца Донецкой области. Сейчас полицейские проводят с задержанным первоочередные следственные действия и выясняют мотивы и причины его поступка. На месте работают специалисты взрывотехнической службы, которые проверяют помещения и прилегающую к вокзалу территорию.

Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований и открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет, - сообщают правоохранители.

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Напомним, сегодня сообщалось, что СБУ задержала жителя Запорожья, который зарабатывал "минированием” объектов в Украине и за рубежом. Он успел отправить более 200 сообщений о "минировании” различных заведений и учреждений.