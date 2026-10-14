Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

Протягом 13 жовтня та в ніч на 14 жовтня Сили оборони завдали ударів по військових об'єктах російських окупантів на Донеччині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

У районі Донецька уражено місце, де ворог зберігав, готував до запуску та запускав ударні безпілотники. У Генштабі зазначають, що такі системні атаки спрямовані на те, щоб зменшити здатність агресора тероризувати мирні міста України.

Крім того, українські військові успішно відпрацювали по складах матеріально-технічних засобів ворожих підрозділів у районах Попової Балки та Гірника.

Нагадаємо, сили оборони України 9 жовтня та в ніч на 10 жовтня завдали ударів по низці військових об'єктів російської армії. Зокрема, уразили пункти управління, станцію РЕБ і навчальний центр сержантів РФ.