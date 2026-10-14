Від вечора 13 жовтня в Києві п'ятеро загиблих і 36 постраждалих

Фото: ДСНС

У Києві кількість загиблих унаслідок російської атаки зросла до п'яти осіб. Ще 36 людей отримали поранення. Правоохоронці продовжують працювати на місцях ліквідації наслідків удару

Про це повідомили в поліції Києва, передає RegioNews.

Зазначається, що найбільше жертв і постраждалих зафіксували в багатоквартирному житловому будинку в Деснянському районі, у який російські військові влучили ввечері напередодні.

Там загинули троє жінок віком 35, 58 та 84 років. Ще 25 людей отримали поранення, серед них – малолітня дитина.

У Голосіївському районі столиці також загинули двоє людей.

На місці удару правоохоронці розгорнули мобільний пункт, де мешканці можуть повідомити про пошкодження майна.

Слідчі вже прийняли близько 80 заяв від жителів щодо пошкодженого майна.

Загалом від вечора напередодні в Києві внаслідок удару загинули п’ятеро людей, ще 36 постраждали.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 14 жовтня у Києві внаслідок російського обстрілу загинули троє людей, ще 22 постраждали, серед них – дитина. Під ударом опинилися житлові будинки, складська будівля та енергетичні об'єкти столиці.