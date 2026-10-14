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Про це повідомив в.о начальника Волинської ОВА Роман Романюк, передає RegioNews.

Внаслідок влучання руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, зокрема гуртівня європейських товарів "ЄвроГурт".

Відомо про шестеро постраждалих, двоє з них перебувають у важкому стані. Ймовірно, всередині павільйону також були люди.

На місці події працюють усі екстрені служби, триває локалізація пожежі та пошуково-рятувальні роботи.

Нагадаємо, на Рівненщині внаслідок атаки постраждали люди, зафіксовано влучання в житлову інфраструктуру та ураження двох підприємств агропромислового комплексу. У Рівному травмувалися п'ятеро людей.