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14 жовтня 2026, 12:45

Керівник поліції Закарпаття став першим заступником секретаря РНБО

14 жовтня 2026, 12:45
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Фото: Facebook/Ярослав Колесник
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Президент Володимир Зеленський призначив начальника Головного управління Нацполіції в Закарпатській області Ярослава Колесника першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони

Про це свідчить указ №1039/2026, опублікований на офіційному сайті Офісу Президента, передає RegioNews.

"Призначити Колесника Ярослава Васильовича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", – йдеться в документі.

Що відомо про Ярослава Колесника

Ярослав Колесник народився 26 серпня 1983 року в селі Денихівка Київської області. У 2004 році закінчив Національну академію внутрішніх справ.

Після здобуття освіти працював у підрозділах карного розшуку Київської області та Києва.

У 2019 році Колесник очолив управління карного розшуку поліції Київщини. У 2020 році став заступником начальника обласного управління поліції та начальником кримінальної поліції.

У лютому 2021 року його призначили начальником Головного управління Національної поліції в Закарпатській області.

Того ж року Колесник здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук за спеціальністю "Адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право".

Нагадаємо, 12 липня президент Володимир Зеленський заявив про зміну політичної стратегії держави, яка передбачає оновлення Кабінету Міністрів, кадрові зміни в керівництві правоохоронних органів і призначення відповідальних за ключові зовнішньополітичні напрями.

Згодом Зеленський призначив Ігоря Клименка секретарем РНБО. Він очолював Міністерство внутрішніх справ.

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