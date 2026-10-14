Фото: поліція

ДТП сталася 13 жовтня близько 17:50 в Шептицькому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На перехресті вулиць Хмельницького та Гоголя зіткнулися чотири автомобілі: Volkswagen Golf під керуванням 67-річного місцевого жителя, Toyota Corolla, якою керував 40-річний мешканець, Opel Corsa під керуванням 27-річного водія та Chery Tiggo, за кермом якого перебував 40-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення постраждали троє пасажирів авто Opel Corsa – 31-річний чоловік та двоє дітей: 3-річна дівчинка і 5-річний хлопчик. Усіх доставили до лікарень.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 22:00 на Прикарпатті спорткар влетів в електроопору та перекинувся. Від отриманих травм водійка та її пасажир загинули на місці.