07:56  14 жовтня
У Тернополі безпілотник влучив в адмінбудівлю
11:26  14 жовтня
Ірина Федишин втратила доньку: співачка у важкому стані
14:28  14 жовтня
На Прикарпатті митник збив 25-річного чоловіка та втік з місця ДТП
UA | RU
UA | RU
14 жовтня 2026, 13:15

На Львівщині зіткнулися чотири автівки: троє травмованих, двоє з них – діти

14 жовтня 2026, 13:15
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

ДТП сталася 13 жовтня близько 17:50 в Шептицькому

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На перехресті вулиць Хмельницького та Гоголя зіткнулися чотири автомобілі: Volkswagen Golf під керуванням 67-річного місцевого жителя, Toyota Corolla, якою керував 40-річний мешканець, Opel Corsa під керуванням 27-річного водія та Chery Tiggo, за кермом якого перебував 40-річний чоловік.

Внаслідок зіткнення постраждали троє пасажирів авто Opel Corsa – 31-річний чоловік та двоє дітей: 3-річна дівчинка і 5-річний хлопчик. Усіх доставили до лікарень.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини події.

Нагадаємо, 11 жовтня близько 22:00 на Прикарпатті спорткар влетів в електроопору та перекинувся. Від отриманих травм водійка та її пасажир загинули на місці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Львівська область події аварія ДТП постраждалі
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
28 вересня 2026
Замість українських медиків – мігранти. Що сьогодні відбувається у вітчизняній медицині
За останні роки в Україні значно скоротилася кількість лікарів та медсестер. Медичних працівників не задовольняє зростаюче навантаження і низькі зарплати, які у більшості не змінювалися з 2023 року. У...
Шестеро загиблих і 12 поранених: наслідки російського удару по Луцьку
14 жовтня 2026, 16:25
Чоловік загинув на будівництві: на Волині викрили схему з хабарем за "правильне" рослідування
14 жовтня 2026, 16:15
ДТП у Києві: рух на Набережно-Хрещатицькій ускладнений
14 жовтня 2026, 15:59
Фейкові жіночі акаунти та злам рахунків: на Львівщині викрили мережу аферистів
14 жовтня 2026, 15:55
На Херсонщині розслідують можливе створення РФ умов, несумісних із виживанням цивільних
14 жовтня 2026, 15:47
На Дніпропетровщині викрили масштабне виробництво безакцизного алкоголю
14 жовтня 2026, 15:34
Убивство п'ятьох військових на Харківщині: серед версій – причетність російської ДРГ
14 жовтня 2026, 15:01
Де найбільше скаржаться на ТЦК: Лубінець назвав чотири області
14 жовтня 2026, 14:46
Прикордонники рознесли "на шмаття" російські НРК
14 жовтня 2026, 14:35
На Прикарпатті митник збив 25-річного чоловіка та втік з місця ДТП
14 жовтня 2026, 14:28
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
Всі публікації »
Геннадій Друзенко
Валерій Пекар
Сергій Куюн
Всі блоги »