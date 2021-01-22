Одеського головоріза відправили на 2 місяці у СІЗО

Запобіжний захід суд обрав

Запобіжний захід суд обрав

Фото zaodessu.com.ua

22 січня в Київському районному суді Одеси обрано запобіжний захід чоловікові, який 20 січня ходив з відрізаною головою по проспекту Небесної сотні.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Українську службу інформації.

Вбивцю, що гуляв по Одесі з відрубаною головою батька, відправили на 2 місяці в СІЗО. Як з'ясувалося пізніше, в той день він убив двох людей, включаючи батька, а свої дії пояснив "ритуалом".

Запобіжний захід підозрюваному Дмитру Пономаренку обирала суддя Юлія Федулєєва. Чоловік родом з Одеси, йому 30 років, у нього є дружина і 4-річний син.

Прокуратура у своєму клопотанні просила для підозрюваного утримання під вартою без можливості внесення застави. Правоохоронці підозрюють його в умисному подвійному вбивстві. В якості доказів є показання свідків, огляд місця подій і знайдене знаряддя злочину. В обґрунтуванні утримання саме в СІЗО прокуратура стверджує, що чоловік не має постійного місця проживання і роботи, а також існує ймовірність того, що поза СІЗО він може повторно вчинити злочин.

Адвокат підозрюваного Сергій Потопальський клопотав про обрання будь-якого запобіжного заходу, крім як утримання під вартою. Сторона захисту заявила, що чоловік офіційно зареєстрований в Одесі, має неповнолітнього сина і сім'ю, а також не мав раніше судимості. Ризики і можливість тиску на свідків стороною обвинувачення, на думку Потопальського, не доведені.

Сам же Дмитро Пономаренко визнав свою провину і підтримав прокурора, погоджуючись перебувати під вартою найближчі два місяці. Пояснити свої дії виразно чоловік не зміг.

У результаті суддя Юлія Федулєєва підтримала сторону обвинувачення і відправила чоловіка на два місяці в одеський слідчий ізолятор.

Як повідомлялося раніше, 20 січня в Одесі затримали чоловіка з відрубаною людською головою в руках.