Одесского головореза отправили на 2 месяца в СИЗО

Меру пресечения избрал суд

Меру пресечения избрал суд

Фото zaodessu.com.ua

22 января в Киевском районном суде Одессы избрана мера пресечения мужчине, который 20 января ходил с отрезанной головой по проспекту Небесной сотни.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Украинскую службу информации.

Убийцу, гулявшего по Одессе с отрубленной головой отца, отправили на 2 месяца СИЗО. Как выяснилось позже, в тот день он убил двоих людей, включая отца, а действия свои пояснил "ритуалом".

Меру пресечения подозреваемому Дмитрию Пономаренко избирала судья Юлия Федулеева. Мужчина родом из Одессы, ему 30 лет, у него есть жена и 4-летний сын.

Прокуратура в своем ходатайстве просила для подозреваемого содержание под стражей без возможности внесения залога. Правоохранители подозревают его в умышленном двойном убийстве. В качестве доказательств имеются показания свидетелей, осмотр места событий и найденное орудие преступления. В обосновании содержания именно в СИЗО прокуратура утверждает, что мужчина не имеет постоянного места жительства и работы, а также существует вероятность того, что вне СИЗО он может повторно совершить преступление.

Адвокат подозреваемого Сергей Потопальский ходатайствовал об избрании любой меры пресечении, кроме как содержание под стражей. Сторона защиты заявила, что мужчина официально зарегистрирован в Одессе, имеет несовершеннолетнего сына и семью, а также не имел ранее судимости. Риски и возможность давления на свидетелей стороной обвинения, по мнению Потопальского, не доказаны.

Сам же Дмитрий Пономаренко признал свою вину и поддержал прокурора, соглашаясь находиться под стражей ближайшие два месяца. Пояснить свои действия внятно мужчина не смог.

В итоге судья Юлия Федулеева поддержала сторону обвинения и отправила мужчину на два месяца в одесский следственный изолятор.

Как сообщалось ранее, 20 января в Одессе задержали мужчину с отрубленной человеческой головой в руках.