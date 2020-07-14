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14 липня 2020, 10:12 12

На Одещині виявили спалах коронавірусу у психлікарні

14 липня 2020, 10:12 12
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Всі відділення закладу переведені в режим обсервації на 14 днів
Всі відділення закладу переведені в режим обсервації на 14 днів
Фото: з відкритих джерел
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У сімох паціентів та одного медпрацівника Одеської обласної психіатричної лікарні №2, що знаходиться у селі Олександрівка, виявлено позитивний результат ПЛР-досліджень. 

Як передає RegioNews, про це повідомила Лиманська РДА.

За рішенням комісії, всі відділення закладу переведено у режим обсервації терміном на 14 днів. Директор психлікарні має надати районній комісії ТЕБ та НС план заходів щодо запобігання поширенню хвороби на території закладу, а також забезпечити відповідне лікування хворих.

Окрім того, буде тимчасово заборонено роботу барів і всіх магазинів, які розташовані поблизу медзакладу, крім одного магазину та аптеки. На території села також буде заборонено відвідування дитячих і спортивних майданчиків. Сільська рада має забезпечити неухильне проведення дезінфекції всіх місць загального користування.

На період проведення карантинних заходів буде закрито місцеву дільницю ветеринарної медицини та амбулаторію. Всі консультації проводитимуться в телефонному режимі.

Також буде забезпечено цілодобове чергування патрульної поліції для контролю за дотриманням режиму обсервації та внутрішнього порядку на території лікарні та в селі Олександрівка.

Нагадаємо, в самій Одесі в цей час посилили карантинні заходи для боротьби з поширенням COVID-19.

коронавірус Одеса карантин обсервація область психлікарня
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