Уряд України звільнив голову Держлісагентства
Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабміну
Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабміну
Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 18 січня ухвалив рішення про звільнення Василя Кузьовича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів.
Про це в Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.
На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін також проголосував за: звільнення Кузьовича Василя Степановича - з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за угодою сторін)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів тимчасово покладаються на Юрія Болоховця, який обіймає посаду заступника голови Держлісагентства.
Раніше повідомлялось, що 18 січня Кабмін погодив призначення заступників голів чотирьох ОДА.
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