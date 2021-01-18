Уряд України звільнив голову Держлісагентства

Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабміну

Відповідне рішення було прийняте на позачерговому засіданні Кабміну

Фото: Facebook

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні 18 січня ухвалив рішення про звільнення Василя Кузьовича з посади голови Державного агентства лісових ресурсів.

Про це в Facebook повідомив представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

На сьогоднішньому позачерговому засіданні Кабмін також проголосував за: звільнення Кузьовича Василя Степановича - з посади голови Державного агентства лісових ресурсів (за угодою сторін)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що обов'язки голови Державного агентства лісових ресурсів тимчасово покладаються на Юрія Болоховця, який обіймає посаду заступника голови Держлісагентства.

Раніше повідомлялось, що 18 січня Кабмін погодив призначення заступників голів чотирьох ОДА.