Керівника підрозділу "Укрзалізниці" взяли на хабарі в 100 тис. грн

Посадовець систематично, десятки разів вимагав гроші за підключення фірм до електромереж

Посадовець систематично, десятки разів вимагав гроші за підключення фірм до електромереж

Фото СБУ

СБУ задокументувала отримання хабарів керівником підрозділу "Укрзалізниці" за підключення до електромереж товариства.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ.

Служба безпеки України викрила керівника одного з підрозділів "Київської дистанції електропостачання" АТ "Укрзалізниця" на систематичному отриманні хабарів. Оперативники спецслужби встановили, що посадовець систематично вимагав гроші з комерсантів за безперешкодне приєднання та підключення їх електроустановок до мереж "Укрзалізниці".

У межах розпочатого кримінального провадження, правоохоронці задокументували факт отримання посадовцем 100 тисяч гривень від одного з підприємців. Наразі перевіряється інформація щодо отримання зловмисниками хабарів від десятків суб’єктів господарювання, підключених до електромереж через цей підрозділ Укрзалізниці.

Фігуранта затримано, вирішується питання щодо оголошення йому про підозру та направлення до суду клопотання про обрання запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що посадовці Держслужби морського та річкового транспорту вимагали хабарі з майбутніх моряків.