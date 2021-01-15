По факту массового минирования детсадов в Одессе полиция открыла уголовное производство
Сведения по факту сегодняшнего сообщения о минировании 185 детсадов в Одессе внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.
Сведения по факту сегодняшнего сообщения о минировании 185 детсадов в Одессе внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины.
По состоянию на 18.30 большая часть дошкольных учебных заведений Одессы проверена. Ни в одном из них взрывных устройств или веществ не обнаружено, - сообщил в.и.о. начальника Одесского районного управления полиции №1 Александр Коцар.
Полицейские устанавливают лиц, которые могут быть причастны к указанному правонарушению.
Напомним, сегодня в Одессе сообщили о заминировании почти 200 детских садов.