По факту массового минирования детсадов в Одессе полиция открыла уголовное производство

По состоянию на 18.30 после проверки большинства детских заведений взрывчатка не найдена

По состоянию на 18.30 после проверки большинства детских заведений взрывчатка не найдена

Фото из открытых источников

Сведения по факту сегодняшнего сообщения о минировании 185 детсадов в Одессе внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Одесской области.

Сведения по факту сегодняшнего сообщения о минировании 185 детсадов в Одессе внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.259 Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 18.30 большая часть дошкольных учебных заведений Одессы проверена. Ни в одном из них взрывных устройств или веществ не обнаружено, - сообщил в.и.о. начальника Одесского районного управления полиции №1 Александр Коцар.

Полицейские устанавливают лиц, которые могут быть причастны к указанному правонарушению.

Напомним, сегодня в Одессе сообщили о заминировании почти 200 детских садов.