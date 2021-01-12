У "Слузі народу" пояснили, чому змінили голову української делегації в ПАРЄ

Там кажуть, що це передбачає "певну зміну парадигми делегації та стратегічного підходу"

Там кажуть, що це передбачає "певну зміну парадигми делегації та стратегічного підходу"

Фото: Слуга народу / Facebook

Делегація України у Парламентській асамблеї Ради Європи змінює свої підходи та через це вирішила призначити нового керівника.

Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, пише RegioNews.

"Перед Європою постали нові виклики, світ опинився в новій реальності. Тому наша делегація теж змінює свої підходи і свою стратегію, щоб йти в ногу з часом і відповідати тим викликам, які постануть перед нашою країною та світом у 2021-му. Для цього нам потрібно буде не лише акцентувати на тому, хто ворог, але і дбати про те, що хоче друг", — написала Кравчук.

За її словами, це передбачає "певну зміну парадигми делегації та стратегічного підходу".

"Тож ми колективно вирішили, що реалізувати цю нову стратегію ми делегацією доручимо Марії Мезенцевій — як людині, яку вже добре знають і в ПАРЄ, і в інших делегаціях та дипломатичних колах, з якими вона активно взаємодіяла ще до парламенту, займаючись міжнародною діяльністю.

Кравчук додала, що Ясько залишається "дуже важливим членом делегації" та продовжує працювати.

Нагадаємо, 11 січня стало відомо, що українську делегацію в ПАРЄ очолила "слуга народу” Марія Мезенцева.

Своєю чергою ексголова української делегації в ПАРЄ Ліза Ясько розповіла, через кого вона втратила свою посаду.