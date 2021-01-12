В "Слуге народа" объяснили, почему сменили главу украинской делегации в ПАСЕ

Там говорят, что это предполагает "определенную смену парадигмы делегации и стратегического подхода"

Там говорят, что это предполагает "определенную смену парадигмы делегации и стратегического подхода"

Фото: Слуга народа / Facebook

Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, пишет RegioNews.

"Перед Европой стоят новые вызовы, мир оказался в новой реальности. Поэтому наша делегация тоже меняет свои подходы и свою стратегию, чтобы идти в ногу со временем и соответствовать тем вызовам, которые встанут перед нашей страной и миром в 2021-ом. Для этого нам нужно будет не только акцентировать на том, кто враг, но и заботиться о том, что хочет друг", — написала Кравчук.

По ее словам, это предполагает "определенную смену парадигмы делегации и стратегического подхода".

"Поэтому мы коллективно решили, что реализовать эту новую стратегию мы делегацией поручим Марии Мезенцевоій — как человеку, которого уже хорошо знают и в ПАСЕ, и в других делегациях и дипломатических кругах, с которыми она активно взаимодействовала еще до парламента, занимаясь международной деятельностью.

Кравчук добавила, что Ясько остается "очень важным членом делегации" и продолжает работать.

Напомним, 11 января стало известно, что украинскую делегацию в ПАСЕ возглавила "слуга народа” Мария Мезенцева.

І чвою очередь экс-глава украинской делегации в ПАСЕ Лиза Ясько рассказала, из-за кого она потеряла свой пост.