У локдаун умови перетину лінії розмежування не змінюються, - Держприкордонслужба

КПВВ в районі проведення ООС працюють щоденно

КПВВ в районі проведення ООС працюють щоденно

Фото Держприкордонслужби України

Щоденна робота КПВВ на лінії розмежування з 08.00 до 16.00 триватиме і під час посилення карантинних заходів.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Умови перетину лінії розмежування не змінюються.

У той же час, окупанти продовжують блокувати дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду "Щастя", "Золоте", "Гнутове", "Майорське" та "Мар’їнка".

Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень За рішенням командувача Об’єднаних сил усі... Posted by Державна прикордонна служба України on Friday, January 8, 2021

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська". В КПВВ "Новотроїцьке" пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

Протягом тижня прикордонники оформили в КПВВ "Станиця Луганська" до тимчасово окупованої території України – 3059 осіб, на контрольовану територію – 2678 осіб, - повідомляють прикордонники.

Також у Держприкордонслужбі додають, що через КПВВ "Новотроїцьке" – 105 громадян та 19 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 81 особа та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

Разом з тим, 18 людей російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі продовжують блокувати роботу п’яти КПВВ і віце-прем’єр-міністр Резніков назвав причину блокування окупантами КПВВ.