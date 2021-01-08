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На Донбасі від початку доби – чотири порушення "тиші"
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08 січня 2021, 08:14 2

На Донбасі від початку доби – чотири порушення "тиші"

08 січня 2021, 08:14 2
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На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь
На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь
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На Приазов’ї противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Від початку поточної доби, 8 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню. Так, на Приазов’ї, противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру, гранатометів різних систем та великокаліберного кулемета поблизу Водяного.

На обстріли противника наші захисники відкрили вогонь у відповідь. Серед українських воїнів бойових втрат немає, - повідомляють у штабі ООС.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Протягом минулої доби, 7 січня, в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано вісім порушень режиму припинення вогню.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. На обстріли збройних формувань Російської Федерації українські захисники відкривали вогонь у відповідь. Серед наших воїнів бойових втрат немає.

Окрім цього, минулої доби, 7 січня, представники Національної поліції України зі складу ОС зафіксували 65 адміністративних правопорушень. Підрозділами поліції зведених загонів перевірено 4385 транспортних засобів та 4909 осіб.

Минулої доби через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Станиця Луганська" на тимчасово окуповану територію України прослідувало 407 осіб, на підконтрольну Україні територію прибуло 332 особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Різдво на Донбасі розпочалося з тиші на фронті, а напередодні бойовики п`ять разів обстріляли українські позиції.

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