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06 січня 2021, 10:20 6

У Мінсоцполітики розповіли, скільки в Україні переселенців з Криму та ОРДЛО

06 січня 2021, 10:20 6
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Станом на 4 січня 2021 року в Україні зареєстровано майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з окупованих Криму та частини Донбасу

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики України.

"Станом на 4 січня 2021, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, обліковано 1 459 170 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим", — зазначено в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що близько половини з 1,5 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщеними особами громадян живуть на тимчасово окупованій території.

Донбас Україна війна Крим переселенці
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