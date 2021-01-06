У Мінсоцполітики розповіли, скільки в Україні переселенців з Криму та ОРДЛО

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив переселенців від сплати туристичного збору

У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив переселенців від сплати туристичного збору

Фото: flickr

Станом на 4 січня 2021 року в Україні зареєстровано майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з окупованих Криму та частини Донбасу

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