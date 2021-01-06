У Мінсоцполітики розповіли, скільки в Україні переселенців з Криму та ОРДЛО
У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив переселенців від сплати туристичного збору
У жовтні 2020 року президент Володимир Зеленський звільнив переселенців від сплати туристичного збору
Станом на 4 січня 2021 року в Україні зареєстровано майже 1,5 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) з окупованих Криму та частини Донбасу
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства соціальної політики України.
"Станом на 4 січня 2021, за даними Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб, обліковано 1 459 170 переселенців з тимчасово окупованих територій Донецької і Луганської областей та АР Крим", — зазначено в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що близько половини з 1,5 млн офіційно зареєстрованих внутрішньо переміщеними особами громадян живуть на тимчасово окупованій території.
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"
Місцеві коаліціади. Хто контролюватиме Волинську облраду