Бойовики на Донбасі продовжують блокувати роботу п’яти КПВВ
Російські найманці продовжують блокувати роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду “Щастя”, “Золоте”, “Гнутове”, “Майорське” та “Мар’їнка” на лінії розмежування.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає RegioNews.
Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська”. В КПВВ "Новотроїцьке” пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором”, - йдеться в повідомленні.
В штабі нагадали, що згідно із рішенням Командувача об’єднаних сил, усі КПВВ працюють щоденно з 08.00 до 16.00.
Протягом тижня прикордонники оформили на КПВВ "Станиця Луганська” до тимчасово окупованої території України - 5904 особи, на контрольовану територію - 5609 осіб.
Нагадуємо, що під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки”, - додали в Штабі.
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