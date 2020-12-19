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19 грудня 2020, 11:29 65

Бойовики на Донбасі продовжують блокувати роботу п’яти КПВВ

19 грудня 2020, 11:29 65
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Фото: flickr
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Російські найманці продовжують блокувати роботу контрольних пунктів в’їзду-виїзду “Щастя”, “Золоте”, “Гнутове”, “Майорське” та “Мар’їнка” на лінії розмежування.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ООС, передає RegioNews.

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду "Станиця Луганська”. В КПВВ "Новотроїцьке” пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором”, - йдеться в повідомленні.

В штабі нагадали, що згідно із рішенням Командувача об’єднаних сил, усі КПВВ працюють щоденно з 08.00 до 16.00.

Протягом тижня прикордонники оформили на КПВВ "Станиця Луганська” до тимчасово окупованої території України - 5904 особи, на контрольовану територію - 5609 осіб.

Нагадуємо, що під час слідування з тимчасово окупованої території України проводитиметься температурний скринінг громадян. Обов’язковою умовою також є перебування в захисній масці (респіраторі) та дотримання соціальної дистанції з урахуванням нанесеної розмітки”, - додали в Штабі.

Нагадаємо, штрафи за в'їзд із ОРДЛО через Росію можуть скасувати: стала відома причина.

Донбас КПВВ бойовики ООС Україна
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