В локдаун условия пересечения линии разграничения не меняются, - Госпогранслужба
Ежедневная работа КПВВ на линии разграничения с 08.00 до 16.00 будет продолжаться и во время усиления карантинных мер.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.
Условия пересечения линии разграничения не меняются.
В то же время, оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".
Щодо роботи КПВВ в районі проведення операції Об’єднаних сил за тиждень За рішенням командувача Об’єднаних сил усі...Posted by Державна прикордонна служба України on Friday, January 8, 2021
Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором.
В течение недели пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины – 3059 человек, на контролируемую территорию – 2678 человек, - сообщают пограничники.
Также в Госпогранслужбе добавляют, что через КПВВ "Новотроицкое" – 105 граждан и 19 транспортных средств проследовали в сторону временно оккупированного Донецка, в то же время 81 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.
Вместе с тем, 18 человек российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают блокировать работу пяти КПВВ и вице-премьер-министр Резников назвал причину блокировки оккупантами КПВВ.