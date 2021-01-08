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08 января 2021, 18:16 6

В локдаун условия пересечения линии разграничения не меняются, - Госпогранслужба

08 января 2021, 18:16 6
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КПВВ в районе проведения ООС работают ежедневно
КПВВ в районе проведения ООС работают ежедневно
Фото Госпогранслужбы Украины
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Ежедневная работа КПВВ на линии разграничения с 08.00 до 16.00 будет продолжаться и во время усиления карантинных мер.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Условия пересечения линии разграничения не меняются.

В то же время, оккупанты продолжают блокировать дорожные коридоры напротив контрольных пунктов въезда-выезда "Счастье", "Золотое", "Гнутово", "Майорское" и "Марьинка".

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Posted by Державна прикордонна служба України on Friday, January 8, 2021

Ежедневно пропускные операции осуществляются только в контрольном пункте въезда-выезда "Станица Луганская". В КПВВ "Новотроицкое" пропуск восстанавливается дважды в неделю в понедельник и пятницу, когда оккупанты разблокируют движение дорожным коридором.

В течение недели пограничники оформили в КПВВ "Станица Луганская" на временно оккупированную территорию Украины – 3059 человек, на контролируемую территорию – 2678 человек, - сообщают пограничники.

Также в Госпогранслужбе добавляют, что через КПВВ "Новотроицкое" – 105 граждан и 19 транспортных средств проследовали в сторону временно оккупированного Донецка, в то же время 81 человек и 15 транспортных средств пересекли линию разграничения на контролируемую территорию.

Вместе с тем, 18 человек российские наемники не допустили на временно оккупированную территорию Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что боевики на Донбассе продолжают блокировать работу пяти КПВВ и вице-премьер-министр Резников назвал причину блокировки оккупантами КПВВ.

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