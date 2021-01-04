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04 січня 2021, 13:02 3

Смертельне ДТП на залізничній колії: у Запорізькій області розслідують наїзд на пішохода

04 січня 2021, 13:02 3
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Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер
Фото: Нацполіція
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У Запорізькій області на перегоні "Запоріжжя-Вантажне" - "Запоріжжя-1" машиніст потягу "Hundai hrcs 5" здійснив наїзд на пішохода, який перетинав колію за ходом руху поїзду. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.

Правоохоронці встановили, що загиблий - мешканець Шевченківського району, 1990 року народження. Повідомлення про ДТП надійшло до поліції 3 січня.

За даним фактом слідчим Шевченківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялося, що в ДТП на Київщині постраждали п'ять осіб.

жертва залізниця поліція кримінальна справа смерть
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