Смертельне ДТП на залізничній колії: у Запорізькій області розслідують наїзд на пішохода
Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер
Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік помер
У Запорізькій області на перегоні "Запоріжжя-Вантажне" - "Запоріжжя-1" машиніст потягу "Hundai hrcs 5" здійснив наїзд на пішохода, який перетинав колію за ходом руху поїзду.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Запорізької області.
Правоохоронці встановили, що загиблий - мешканець Шевченківського району, 1990 року народження. Повідомлення про ДТП надійшло до поліції 3 січня.
За даним фактом слідчим Шевченківського відділення поліції відкрито кримінальне провадження. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років. Триває досудове розслідування.
Раніше повідомлялося, що в ДТП на Київщині постраждали п'ять осіб.
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