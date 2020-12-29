На Київщині у замовленні подвійного вбивства підозрюють депутата селищної ради

Поліції області вдалось спрацювати на випередження

Поліції області вдалось спрацювати на випередження

Фото: Нацполіція

У Київській області мешканець одного із сіл Броварського району, депутат 8-го скликання селищної ради підозрюється у замовленні послуг "кілера", який мав ліквідувати опонентів депутата.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр МВС.

Так, під прицілом кілера мали опинитися 47-річний односельчанин депутата та 39-річний житель сусіднього села. У поліції вдалось запобігти замовному вбивству.

Правоохоронці спрацювали на випередження й організували зустріч замовника злочину з "потрібною" йому особою, під час якої зловмисник передав фото своїх ворогів. За вбивство першої жертви він пообіцяв 6 000 доларів США та надав завдаток - 300 доларів", - йдеться у повідомленні.

Для затримання організатора запланованих злочинів були залучені бійці відділу швидкого реагування, оперативники ДВБ, Департаменту стратегічних розслідувань та слідчі Нацполіції. Йому готується вручення підозри за фактом організації замаху на замовне вбивство.

Нагадаємо, 20 грудня у Слов`янську невідомий злочинець убив 56-річного чоловіка, його цивільну дружину і тещу.