Зберігав зброю та вибухівку: на Черкащині місцевому жителю загрожує до 7 років тюрми

Правоохоронці знайшли вдома у чоловіка гранату Ф-1

Правоохоронці знайшли вдома у чоловіка гранату Ф-1

Фото: Нацполіція

В селі Паланка Уманського району Черкащини у місцевого жителя знайшли гранату, пістолети та патрони. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Так, місцевий житель зберігав у себе вдома гранату Ф-1, пістолети, порох та патрони.

Вилучені речові докази направлені на експертизу, а відносно порушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці нагадують, що кожен, хто має в себе зброю без відповідного дозволу, може принести її до поліції аби уникнути відповідальності, яка передбачена чинним законодавством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині поліцейські затримали 30 озброєних рейдерів.