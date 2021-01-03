Зберігав зброю та вибухівку: на Черкащині місцевому жителю загрожує до 7 років тюрми
В селі Паланка Уманського району Черкащини у місцевого жителя знайшли гранату, пістолети та патрони. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.
Так, місцевий житель зберігав у себе вдома гранату Ф-1, пістолети, порох та патрони.
Вилучені речові докази направлені на експертизу, а відносно порушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.
Правоохоронці нагадують, що кожен, хто має в себе зброю без відповідного дозволу, може принести її до поліції аби уникнути відповідальності, яка передбачена чинним законодавством.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині поліцейські затримали 30 озброєних рейдерів.