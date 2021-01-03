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03 січня 2021, 11:12 73

Зберігав зброю та вибухівку: на Черкащині місцевому жителю загрожує до 7 років тюрми

03 січня 2021, 11:12 73
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Правоохоронці знайшли вдома у чоловіка гранату Ф-1
Правоохоронці знайшли вдома у чоловіка гранату Ф-1
Фото: Нацполіція
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В селі Паланка Уманського району Черкащини у місцевого жителя знайшли гранату, пістолети та патрони. За незаконне зберігання зброї йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Черкаської області.

Так, місцевий житель зберігав у себе вдома гранату Ф-1, пістолети, порох та патрони.

Вилучені речові докази направлені на експертизу, а відносно порушника відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 "Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами" Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.

Правоохоронці нагадують, що кожен, хто має в себе зброю без відповідного дозволу, може принести її до поліції аби уникнути відповідальності, яка передбачена чинним законодавством.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Миколаївщині поліцейські затримали 30 озброєних рейдерів.

поліція зброя Кримінальна відповідальність порушення Граната
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