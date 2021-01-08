На Миколаївщині горить нафтобаза
За попередньою інформацією, загорілася ємність з бітумом
За попередньою інформацією, загорілася ємність з бітумом
У Миколаївській області триває ліквідація пожежі на території нафтобази.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.
Сьогодні о 13:09 поблизу станції Горохівка Вітовського району Миколаївської області на території нафтобази сталося загорання ємності з бітумом 50 м куб.
Миколаївська область: триває ліквідація пожежі на території нафтобази 8 січня о 13:09 поблизу станції Горохівка...Posted by ДСНС України on Friday, January 8, 2021
Для ліквідації пожежі рятувальники застосували пінні стволи. О 13:50 пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає.
До гасіння залучено 50 людей особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС. Інформація уточнюється.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Запоріжжя горіло транспортне судно.
Вогонь знищив усе: у Кривому Розі згорів кінотеатрВсі новини »
07 січня 2021, 13:30На Івано-Франківщині горіли котеджі з 25 туристами: подробиці
06 січня 2021, 13:49У центрі Чернівців стався вибух: постраждалий в реанімації
03 січня 2021, 13:19
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Бунт мерів 2.0: чому Надал із своїм запереченням локдауну залишився на самоті
Мер Чернівців Роман Клічук: "Я людина, яка не сприймає жодний шантаж"