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08 січня 2021, 15:04 2

На Миколаївщині горить нафтобаза

08 січня 2021, 15:04 2
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За попередньою інформацією, загорілася ємність з бітумом
За попередньою інформацією, загорілася ємність з бітумом
Фото ДСНС України
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У Миколаївській області триває ліквідація пожежі на території нафтобази.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС України.

Сьогодні о 13:09 поблизу станції Горохівка Вітовського району Миколаївської області на території нафтобази сталося загорання ємності з бітумом 50 м куб.

Миколаївська область: триває ліквідація пожежі на території нафтобази 8 січня о 13:09 поблизу станції Горохівка...

Posted by ДСНС України on Friday, January 8, 2021

Для ліквідації пожежі рятувальники застосували пінні стволи. О 13:50 пожежу локалізовано. Попередньо жертв та постраждалих немає.

До гасіння залучено 50 людей особового складу та 10 одиниць техніки ДСНС. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що поблизу Запоріжжя горіло транспортне судно.

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