На Николаевщине горит нефтебаза

По предварительной информации, загорелась емкость с битумом

По предварительной информации, загорелась емкость с битумом

Фото ГСЧС Украины

В Николаевской области продолжается ликвидация пожара на территории нефтебазы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня в 13:09 вблизи станции Гороховка Витовского района Николаевской области на территории нефтебазы произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб.

Миколаївська область: триває ліквідація пожежі на території нафтобази 8 січня о 13:09 поблизу станції Горохівка... Posted by ДСНС України on Friday, January 8, 2021

Для ликвидации пожара спасатели применили пенные стволы. В 13:50 пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС. Информация уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Запорожья горело транспортное судно.