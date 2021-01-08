08:47  08 января
В Украине зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19
15:42  08 января
Черновицкий городской голова Кличук против локдауна, но отменить его не может
08:14  08 января
На Донбассе от начала суток – четыре нарушения "тишины"
UA | RU
UA | RU
08 января 2021, 15:04 3

На Николаевщине горит нефтебаза

08 января 2021, 15:04 3
Читайте також українською мовою
По предварительной информации, загорелась емкость с битумом
По предварительной информации, загорелась емкость с битумом
Фото ГСЧС Украины
Читайте також
українською мовою

В Николаевской области продолжается ликвидация пожара на территории нефтебазы.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Сегодня в 13:09 вблизи станции Гороховка Витовского района Николаевской области на территории нефтебазы произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб.

Миколаївська область: триває ліквідація пожежі на території нафтобази 8 січня о 13:09 поблизу станції Горохівка...

Posted by ДСНС України on Friday, January 8, 2021

Для ликвидации пожара спасатели применили пенные стволы. В 13:50 пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС. Информация уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Запорожья горело транспортное судно.

пожар спасатели ГСЧС Николаев
Огонь уничтожил все: в Кривом Роге сгорел кинотеатр
07 января 2021, 13:30
На Ивано-Франковщине горели коттеджи с 25 туристами: подробности
06 января 2021, 13:49
В центре Черновцов произошел взрыв: пострадавший в реанимации
03 января 2021, 13:19
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
01 января 2021
Новогоднее поздравление Президента Украины Владимира Зеленского с 2021 годом
15 декабря 2020
Крики и взрывы: полиция разгоняла протестующих на Майдане
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
Все видео »
Бунт мэров 2.0: почему Надал со своим отрицанием локдауна остался в одиночестве
Мэр Черновцов Роман Кличук: "Я человек, который не воспринимает никакой шантаж"
Все публикации »
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Сергей Гайдай
Все блоги »