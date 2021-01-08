На Николаевщине горит нефтебаза
По предварительной информации, загорелась емкость с битумом
По предварительной информации, загорелась емкость с битумом
В Николаевской области продолжается ликвидация пожара на территории нефтебазы.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.
Сегодня в 13:09 вблизи станции Гороховка Витовского района Николаевской области на территории нефтебазы произошло возгорание емкости с битумом 50 м куб.
Миколаївська область: триває ліквідація пожежі на території нафтобази 8 січня о 13:09 поблизу станції Горохівка...Posted by ДСНС України on Friday, January 8, 2021
Для ликвидации пожара спасатели применили пенные стволы. В 13:50 пожар локализован. Предварительно жертв и пострадавших нет.
К тушению привлечены 50 человек личного состава и 10 единиц техники ГСЧС. Информация уточняется.
Напомним, ранее сообщалось, что вблизи Запорожья горело транспортное судно.
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