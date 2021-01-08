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08 января 2021, 08:47 9

В Украине зафиксировано 5676 новых случаев COVID-19

08 января 2021, 08:47 9
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Они выявлены в результате более 20 тысяч тестирований
Фото из открытых источников
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5 676 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 8 января 2021 года.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

Из 5676 вновь выявленных случаев COVID-19, в частности, заболели 166 детей и 179 медработников.

Также за минувшие сутки 2 402 человека госпитализированы; летальных случаев – 83; выздоровели – 5 131 человек.

За сутки совершено 20 192 тестирования, в частности, 16 152 - методом ПЦР, 4 040 - методом ИФА.

За все время пандемии в Украине заболело – 1 105 169 человек; выздоровело – 778 345 человек; летальных случаев – 19 588; проведено ПЦР-тестирований – 5 733 555, - напомнил министр.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (438), Николаевской (418), Донецкой (384), Днепропетровской (376) и Киевской (371) областях.

5 676 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 січня 2021 року. Зокрема,...

Posted by Максим Степанов on Thursday, January 7, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Вооруженных силах Украины зафиксировали 117 новых случаев Covid-19.

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