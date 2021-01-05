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05 січня 2021, 13:19 6

Міський голова Ужгорода повідомив про сенсацію в міському пологовому будинку: народження четвірні

05 січня 2021, 13:19 6
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Серед чотирьох новонароджених - троє хлопців та дівчинка
Серед чотирьох новонароджених - троє хлопців та дівчинка
Фото з Facebook-сторінки Богдана Андріїва
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У міському пологовому Ужгорода народилася четвірня, мама – жінка з Тячівщини, це її перші пологи.

Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці Ужгородський міський голова Богдан Андріїв, передає RegioNews.

Серед чотирьох новонароджених - троє хлопців та одна дівчинка. Народилися вони вночі з 4 на 5 січня. Про це повідомив меру головний лікар закладу Олег Онопко.

За словами лікаря, пологи були передчасними. Діти народилися на 30-му тижні вагітності. Малеча важить: 1260, 1300, 1300 та 1460 грамів. Малята з'явилися на світ завдяки кесарському розтину.

Зараз діти знаходяться у палаті інтенсивної терапії під наглядом лікарів. Як запевняють медики, життю мами та діток нічого не загрожує, - написав мер Ужгорода.

Породілля – із села Калини Тячівського району, це її перші пологи. Як запевнили медики, вони не пам’ятають, щоб за час діяльності пологового будинку тут були живі народжені від чотириплодової вагітності.

Четвірня – троє хлопчиків та дівчинка – народилася сьогодні вночі в Ужгородському міському пологовому будинку. Про це...

Posted by Богдан Андріїв on Tuesday, January 5, 2021

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що першого січня в Карпатах на підйомнику зависли 70 туристів: їх знімали рятувальники.

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