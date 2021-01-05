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05 января 2021, 13:19 8

Городской голова Ужгорода сообщил о сенсации в городском роддоме: рождение четверни

05 января 2021, 13:19 8
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Среди четырех новорожденных - трое парней и девочка
Среди четырех новорожденных - трое парней и девочка
Фото с Facebook-страницы Богдана Андриива
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В городском роддоме Ужгорода родилась четверня, мама – женщина с Тячевщины, это ее первые роды.

Об этом сообщил на своей Facebook-странице Ужгородский городской голова Богдан Андриив, передает RegioNews.

Среди четырех новорожденных - три мальчика и одна девочка. Родились они в ночь с 4 на 5 января. Об этом сообщил мэру главный врач учреждения Олег Онопко.

По словам врача, роды были преждевременными. Дети родились на 30-й неделе беременности. Малышня весит: 1260, 1300, 1300 и 1460 грамм. Малыши появились на свет благодаря кесареву сечению.

Сейчас дети находятся в палате интенсивной терапии под наблюдением врачей. Как уверяют медики, жизни мамы и деток ничего не угрожает, - написал мэр Ужгорода.

Роженица – из села Калины Тячевского района, это ее первые роды. Как заверили медики, они не помнят, чтобы за время деятельности родильного дома здесь были живые рожденные от чотириплодовой беременности.

Четвірня – троє хлопчиків та дівчинка – народилася сьогодні вночі в Ужгородському міському пологовому будинку. Про це...

Posted by Богдан Андріїв on Tuesday, January 5, 2021

Напомним, ранее сообщалось, что первого января в Карпатах на подъемнике зависли 70 туристов: их снимали спасатели.

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