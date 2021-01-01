В Карпатах на підйомнику зависли 70 туристів: їх знімали рятувальники
Серед туристів були 3 вагітних жінки та 13 дітей
Серед туристів були 3 вагітних жінки та 13 дітей
На карпатському гірськолижному курорті в Славському зупинився підйомник із 74 туристами, їх знімали рятувальники.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Державної служби з надзвичайних ситуацій в Україні.
"У Славському Сколівського району внаслідок виходу з ладу трансформаторної підстанції сталася зупинка крісельного підіймача (канатної дороги). Працівниками об’єкту вживаються заходи із підключення електрогенератора", – говориться в повідомленні.
Температура повітря складала 1 градус тепла, повідомили рятувальники.
Станом на 16:05 всіх туристів, серед яких були 3 вагітних жінки та 13 дітей, зняли, повідомили в ДСНС.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом новорічних свят з Києва до Славського їздитиме додатковий потяг.
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