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01 січня 2021, 13:50 5

У ДСНС розповіли, скільки українців померли у новорічну ніч у пожежах

01 січня 2021, 13:50 5
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Всього за минулу добу українські рятувальники загасили 84 пожежі у житлових будинках
Всього за минулу добу українські рятувальники загасили 84 пожежі у житлових будинках
Фото з відкритих джерел
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В останній день 2020 року і в новорічну ніч в Україні на пожежах загинули 9 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Всього за минулу добу українські рятувальники загасили 84 пожежі в житлових будинках.

У ДСНС закликали українців дбати про належний протипожежний стан власних будинків та нагадали правила безпеки:

  • у святковий період обмежте використання піротехнічних виробів, зокрема салютних установок, петард, бенгальських вогнів;

  • не використовуйте несертифіковані електрогірлянди, гірлянди з дефектами, або низької якості.

  • не паліть у ліжку;

  • слідкуйте за станом та справністю електромережі;

  • у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;

  • при використанні пічного опалення перевірте заходи безпеки і справність печі;

  • не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

  • намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

Нагадаємо, у Миколаєві в новорічну ніч загорівся житловий будинок: пожежа була у двох квартирах.

Україна пожежа рятувальники ДСНС смерті
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