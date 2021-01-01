У ДСНС розповіли, скільки українців померли у новорічну ніч у пожежах

Всього за минулу добу українські рятувальники загасили 84 пожежі у житлових будинках

Всього за минулу добу українські рятувальники загасили 84 пожежі у житлових будинках

Фото з відкритих джерел

В останній день 2020 року і в новорічну ніч в Україні на пожежах загинули 9 осіб

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій. Всього за минулу добу українські рятувальники загасили 84 пожежі в житлових будинках. У ДСНС закликали українців дбати про належний протипожежний стан власних будинків та нагадали правила безпеки: у святковий період обмежте використання піротехнічних виробів, зокрема салютних установок, петард, бенгальських вогнів;

не використовуйте несертифіковані електрогірлянди, гірлянди з дефектами, або низької якості.

не паліть у ліжку;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;

при використанні пічного опалення перевірте заходи безпеки і справність печі;

не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності. Нагадаємо, у Миколаєві в новорічну ніч загорівся житловий будинок: пожежа була у двох квартирах.

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