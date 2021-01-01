У ДСНС розповіли, скільки українців померли у новорічну ніч у пожежах
В останній день 2020 року і в новорічну ніч в Україні на пожежах загинули 9 осіб
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.
Всього за минулу добу українські рятувальники загасили 84 пожежі в житлових будинках.
У ДСНС закликали українців дбати про належний протипожежний стан власних будинків та нагадали правила безпеки:
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у святковий період обмежте використання піротехнічних виробів, зокрема салютних установок, петард, бенгальських вогнів;
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не використовуйте несертифіковані електрогірлянди, гірлянди з дефектами, або низької якості.
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не паліть у ліжку;
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слідкуйте за станом та справністю електромережі;
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у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі, тощо;
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при використанні пічного опалення перевірте заходи безпеки і справність печі;
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не залишайте малолітніх дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;
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намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.
Нагадаємо, у Миколаєві в новорічну ніч загорівся житловий будинок: пожежа була у двох квартирах.