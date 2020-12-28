Садовий закликав львів'ян у святковий період залишатися вдома

На католицьке Різдво у місті було багато туристів

На католицьке Різдво у місті було багато туристів

Фото: city-adm.lviv.ua

Міський голова Львова Андрій Садовий закликав місцевих мешканців залишитись в Новорічну ніч вдома та не наражати на небезпеку себе та рідних.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Львівської міської ради.

Цього року основний акцент робиться на святкування Нового року вдома, з рідними. Львів не робить якихось гучних забав... Краще побути в цей час на ізоляції, адже нічого ціннішого за здоров’я немає. Цей рік особливий, тому краще у цей святковий період залишатися вдома", - підкреслив Садовий.

Він додав, що кожного року на новорічно-різдвяний період приїжджає дуже багато гостей. Цей рік також не став винятком, на католицьке Різдво було багато туристів у Львові.

Нагадаємо, 23 грудня депутати Львівської міськради обрали секретаря та голів фракцій.