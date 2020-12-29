Масовий розстріл на Житомирщині: суд допитав родичів загиблих

Свідчення надали шестеро потерпілих

Свідчення надали шестеро потерпілих

Фото з відкритих джерел

На засіданні Богунського районного суду Житомира з розгляду справи підозрюваного у вбивстві сімох людей Анатолія Захаренка надали свідчення шестеро потерпілих.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

У суді допитали сестру Ескендера Османова, матір Андрія Москальця та дружин Віталія Вульчина, Олександра Білоуса, Владислава Мамиченка і Володимира Купріянова. Представник Романа Ханенка не з’явився до суду через хворобу.

Зі свідчень потерпілих стало відомо, що деякі вбиті мали із собою зброю і квадрокоптери.

Також родичі загиблих, які були застраховані, повідомили, що досі не отримали страхових виплат. Це обумовлено тим, що в організмах загиблих був виявлений алкоголь або страхова компанія вимагає документи про вирок суду.

Шестеро потерпілих заявили цивільні позови про стягнення із Захаренка по 2 млн грн моральної шкоди.

За інформацією прокурора Дениса Сагадіна, 21 травня восьмеро чоловіків приїхали на ставок у село Новоселиця Попільнянського району, який орендував Захаренко, та отримали від нього дозвіл на відпочинок і риболовлю.

За словами прокурора, ввечері того ж дня відпочивальники зібралися в альтанці, спілкувалися, вживали їжу і спиртні напої. Згодом до них приєднався Захаренко. Обговорювалися різні теми побутового та соціально-політичного характеру. Розмова переросла у конфлікт через відмінність поглядів, почались негативні висловлювання та образи на адресу Захаренка.

Як продовжив Сагадін, шестеро присутніх пішли в будинок відпочивати, а двоє залишилися в альтанці. Захаренко ж взяв у вагончику, де тимчасово проживав, рушницю і набої, і почав стрілянину в альтанці, біля будинку і в самому будинку. Втекти з місця події вдалося лише Вадиму Федюдіну.

Деякі з експертиз, які дуже важливі для цього кримінального провадження, чомусь не були зроблені. Можу коротенько сказати, що у Житомирі не знайшлося препаратів, щоб зробити токсикологію (судово-токсикологічне дослідження – ред.) потерпілим, тобто, з незрозумілих підстав, - сказав журналістам адвокат підозрюваного Ігор Черезов.

Інша захисниця Захаренка Марина Шолодько заявила, що її підзахисний є психічно здоровим, був тверезим і під час конфлікту отримав множинні вогнепальні поранення правої руки. Вона стверджує, що в будинку, де перебували загиблі, виявили 42 відстріляні гільзи.

Допит свідка Федюдіна перенесли на наступне засідання суду, що відбудеться 5 січня.

Захаренко перебуває під вартою до 8 січня.

Як повідомлялося, раніше, 22 травня на Житомирщині сталося масове вбивство: чоловік розстріляв сімох людей.