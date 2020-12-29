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29 декабря 2020, 17:28 7

Массовый расстрел на Житомирщине: суд допросил родственников погибших

29 декабря 2020, 17:28 7
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Показания дали шесть пострадавших
Показания дали шесть пострадавших
Фото из открытых источников
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На заседании Богунского районного суда Житомира по рассмотрению дела подозреваемого в убийстве семерых человек Анатолия Захаренко дали показания шестеро пострадавших.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Укринформ.

В суде допросили сестру Эскендера Османова, мать Андрея Москальца и жен Виталия Вульчина, Александра Белоуса, Владислава Мамиченка и Владимира Куприянова. Представитель Романа Ханенко не явился в суд по болезни.

Из показаний потерпевших стало известно, что некоторые убитые имели с собой оружие и квадрокоптеры.

Также родственники погибших, которые были застрахованы, сообщили, что до сих пор не получили страховых выплат. Это обусловлено тем, что в организмах погибших был обнаружен алкоголь или страховая компания требует документы о приговоре суда.

Шестеро пострадавших заявили гражданские иски о взыскании с Захаренко по 2 млн грн морального ущерба.

По информации прокурора Дениса Сагадина, 21 мая восемь мужчин приехали на озеро в село Новоселица Попельнянского района, которое арендовал Захаренко, и получили от него разрешение на отдых и рыбалку.

По словам прокурора, вечером того же дня отдыхающие собрались в беседке, общались, употребляли пищу и спиртные напитки. Впоследствии к ним присоединился Захаренко. Обсуждались различные темы бытового и социально-политического характера. Разговор перерос в конфликт из-за различия взглядов, начались негативные высказывания и оскорбления в адрес Захаренко.

Как продолжил Сагадин, шестеро присутствующих пошли в дом отдыхать, а двое остались в беседке. Захаренко же взял в вагончике, где временно проживал, ружье и патроны, и начал стрельбу в беседке, возле дома и в самом доме. Скрыться с места происшествия удалось только Вадиму Федюдину.

Некоторые из экспертиз, которые очень важны для этого уголовного производства, почему-то не были сделаны. Могу вкратце сказать, что в Житомире не нашлось препаратов, чтобы сделать токсикологию (судебно-токсикологическое исследование – ред.) потерпевшим, то есть, по непонятным причинам, - сказал журналистам адвокат подозреваемого Игорь Черезов.

Другая защитница Захаренко Марина Шолодько заявила, что ее подзащитный является психически здоровым, был трезвым и во время конфликта получил множественные огнестрельные ранения правой руки. Она утверждает, что в доме, где находились погибшие, обнаружили 42 отстрелянные гильзы.

Допрос свидетеля Федюдина перенесли на следующее заседание суда, которое состоится 5 января.

Захаренко находится под стражей до 8 января.

Как сообщалось ранее, 22 мая на Житомирщине произошло массовое убийство: мужчина расстрелял семерых человек.

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