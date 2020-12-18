Вибух будинку у Львові: поліція відкрила кримінальну справу

Вже встановлена попередня причина вибуху

Вже встановлена попередня причина вибуху

Фото: Нацполіція

Правоохоронці порушили кримінальну справу та почали досудове розслідування за фактом вибуху в багатоквартирному будинку у Львові.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України, передає RegioNews.

За даними слідства, вибух у квартирі на третьому поверсі стався через неналежне використання мешканцями газових приладів. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальну справу за ч. 2 ст. 270 КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років

Внаслідок події пошкоджено окремі стіни будинку, засипано загальний балкон, а також пошкоджено стіну та вхідні двері в сусідній квартирі”, - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції додали, що двоє мешканців будинку – 47-річна жінка та 45-річний чоловік, отримали тілесні ушкодження та були доставлені у лікарню, їхні діагнози уточнюються.

Також з будинку евакуйовано десять осіб та відключені усі комунікації. Проводяться слідчі дії, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, 18 грудня у Львові прогримів потужний вибух у житловому будинку: є постраждалі. Через вибух обвалилася опорна частина стіни будинку.