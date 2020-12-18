Взрыв дома во Львове: полиция открыла уголовное дело

Уже установлена ​​предварительная причина взрыва

Уже установлена ​​предварительная причина взрыва

Фото: Нацполиция

Правоохранители возбудили уголовное дело и начали досудебное расследование по факту взрыва в многоквартирном доме во Львове.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины, передает RegioNews.

По данным следствия, взрыв в квартире на третьем этаже произошел из-за ненадлежащего использования жителями газовых приборов. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 270 УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет

В результате происшествия повреждены отдельные стены дома, засыпан общий балкон, а также повреждена стена и входные двери в соседней квартире", - говорится в сообщении.

В Нацполиции добавили, что двое жителей дома - 47-летняя женщина и 45-летний мужчина, получили телесные повреждения и были доставлены в больницу, их диагнозы уточняются.

Также из дома эвакуированы десять человек и отключены все коммуникации. Проводятся следственные действия, досудебное расследование продолжается.

Напомним, 18 декабря во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме: есть пострадавшие. Из-за взрыва обвалилась несущая часть стены дома.