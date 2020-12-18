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18 грудня 2020, 11:59 12

На Львівщині у масштабній ДТП постраждали десятеро людей

18 грудня 2020, 11:59 12
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Чотирьох постраждалих із понівечених авто довелося вивільняти рятувальникам
Чотирьох постраждалих із понівечених авто довелося вивільняти рятувальникам
Фото з відкритих джерел
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Увечері в четвер, 17 грудня, у Львівській області сталася аварія, внаслідок якої постраждали десять осіб.

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на Відділ комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області.

Аварія сталася близько 22:45 на автодорозі "Київ - Чоп", поблизу села Конюхів Стрийського району.

"Водій мікроавтобуса "Фольксваген", 34-річний житель Чернівців, виконуючи маневр обгону, виїхав на смугу зустрічного руху, де скоїв зіткнення з автомобілем "Фольксваген гольф", яким керував 47-річний житель Закарпаття", - повідомили в поліції.

В результаті постраждали обидва водії, пасажир легкового автомобіля та 7 пасажирів мікроавтобуса, серед них – двоє дітей 2-х і 4-х років. Всі постраждалі доставлені в лікарню.

Як повідомили ГУ ДСНС Львівської області, чотирьох постраждалих із понівечених авто довелося вивільняти рятувальникам. Вони деблокували пасажирів, відключили акумуляторну батарею в автомобілі Volkswagen-Т4 і промили дорожнє полотно від паливно-мастильних матеріалів.

Відновити рух по трасі "Київ-Чоп" вдалося лише близько п'яти годин ранку 18 грудня.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху).

Нагадаємо, днями у страшній ДТП на Чернігівщині загинули троє людей.

ДТП аварія Львів Львівщина лікарні
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