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18 декабря 2020, 11:59 9

На Львовщине в масштабном ДТП пострадали десять человек

18 декабря 2020, 11:59 9
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Четырех пострадавших из искореженных авто пришлось высвобождать спасателям
Четырех пострадавших из искореженных авто пришлось высвобождать спасателям
Фото из открытых источников
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Вечером в четверг, 17 декабря, во Львовской области произошла авария, в результате которого пострадали десять человек. 

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на Отдел коммуникации ГУ Нацполиции во Львовской области.

Авария случилась около 22:45 на автодороге "Киев - Чоп", поблизости от села Конюхов Стрыйского района.

"Водитель микроавтобуса "Фольксваген", 34-летний житель Черновцов, выполняя маневр обгона, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем "Фольксваген гольф", которым управлял 47-летний житель Закарпатья", - сообщили в полиции.

В результате пострадали оба водителя, пассажир легкового автомобиля и 7 пассажиров микроавтобуса, среди них – двое детей 2-х и 4-х лет. Все пострадавшие доставлены в больницу.

Как сообщили в ГУ ГСЧС Львовской области, четырех пострадавших из искореженных авто пришлось высвобождать спасателям. Они деблокировали пассажиров, отключили аккумуляторную батарею в автомобиле Volkswagen-Т4 и промыли дорожное полотно от горюче-смазочных материалов.

Восстановить движение по трассе "Киев-Чоп" удалось лишь около пяти часов утра 18 декабря.

По указанному факту открыто уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Напомним, днями в страшном ДТП на Черниговщине погибли трое человек.

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