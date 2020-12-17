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Невідомі підпалили автівку детектива НАБУ у Львові
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17 грудня 2020, 17:18 7

Невідомі підпалили автівку детектива НАБУ у Львові

17 грудня 2020, 17:18 7
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У відомстві не виключають, що це пов’язано з його професійною діяльністю
У відомстві не виключають, що це пов’язано з його професійною діяльністю
Фото з Telegram-каналу НАБУ
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Сьогодні вночі невідомі підпалили автівку детектива #НАБУ у Львові. Приватний автомобіль суттєво пошкоджено.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі НАБУ, передає RegioNews.

"Шкода Октавіа" 2012 р.в., яка належить детективові НАБУ, сьогодні горіла у Львові, автомобіль суттєво пошкоджений.

Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника, - пишуть в НАБУ.

За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України). НАБУ розраховує на оперативне та результативне розслідування злочину і просить свідків, які володіють інформацією щодо цих подій, звертатися до Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня у столиці підпалили автівку депутата Київради від "Слуги народу".

НАБУ підпал злочин Львів поліція реєстр
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