Невідомі підпалили автівку детектива НАБУ у Львові

У відомстві не виключають, що це пов’язано з його професійною діяльністю

У відомстві не виключають, що це пов’язано з його професійною діяльністю

Фото з Telegram-каналу НАБУ

Сьогодні вночі невідомі підпалили автівку детектива #НАБУ у Львові. Приватний автомобіль суттєво пошкоджено.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі НАБУ, передає RegioNews. "Шкода Октавіа" 2012 р.в., яка належить детективові НАБУ, сьогодні горіла у Львові, автомобіль суттєво пошкоджений. Не виключаємо, що це може бути пов’язано з професійною діяльністю нашого співробітника, - пишуть в НАБУ. За цим фактом слідчі Національної поліції внесли відомості до ЄРДР (ч.2 ст.347 КК України). НАБУ розраховує на оперативне та результативне розслідування злочину і просить свідків, які володіють інформацією щодо цих подій, звертатися до Шевченківського відділу поліції ГУ НП у Львівській області. Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 9 грудня у столиці підпалили автівку депутата Київради від "Слуги народу".

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