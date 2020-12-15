Падение фонарей на Шулявском мосту: полиция открыла дело
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту падения электроопор на Шулявском мосту в Киеве.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры, передает RegioNews.
Дело открыли по статье "Нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений".
Сегодня, 15 декабря 2020 года, около 15 часов в полицию поступило сообщение от прохожих о том, что возле станции метро "Шулявская" упали строительные опоры путепровода", - говорится в сообщении.
Оперативной группой, которая сразу прибыла на место происшествия, установлено, что наблюдается падение трех елекроопор непосредственно на путепровод.
В результате инцидента повреждено 9 автомобилей, пострадавших нет.
Напомним, 15 декабря в Киеве на Шулявском мосту упали столбы линии электроопоры.
Позже мэр Киэва Виталий Кличко отреагировал на "фонарепад" на Шулявском мосту в столице, он рассказал, что обратился с заявлением в полицию.