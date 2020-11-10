У Києві накрили мережу підпільних казино: одне - на воді

За результатами обшуків вилучили понад 50 одиниць комп’ютерної техніки

За результатами обшуків вилучили понад 50 одиниць комп’ютерної техніки

Фото: Facebook

У Києві правоохоронці припинили незаконну діяльність чотирьох гральних закладів на території Деснянського та Солом’янського районів.

Як передає RegioNews, про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Діяльність трьох нелегальних гральних закладів викрито на території Деснянського району. Один з гральних залів функціонував у приміщенні плавучої споруди, розташованої на технічному водному каналі по вул. Закревського. Два інших розташовувалися на масиві "Лісовий" та неподалік ринку "Фестивальний" на Троєщині", - йдеться у повідомленні.

Також припинено діяльність ще одного нелегального грального закладу на вул. Лобановського у Солом’янському районі столиці.

За результатами обшуків у приміщеннях вказаних закладів вилучено понад 50 одиниць комп’ютерної техніки, за допомогою якої, надавались незаконні послуги.

Наразі проводяться першочергові, невідкладні слідчі дії, спрямовані на збір та фіксацію доказів, а також встановлення всіх осіб, причетних до злочинів.

Кримінальні провадження розслідуються за ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Нагадаємо, 21 липня Рада розблокувала підписання закону про гральний бізнес.