12:19  15 декабря
Глава энергетического комитета Рады Герус заболел Covid-19
16:53  15 декабря
Чорновол вручили обвинение в убийстве, которое произошло во времена Майдана
18:53  15 декабря
Боевики пять раз обстреливали украинских военных на Донбассе
UA | RU
UA | RU
15 декабря 2020, 19:00 1

На Полтавщине прикрыли сеть из 17-ти подпольных игорных заведений

15 декабря 2020, 19:00 1
Читайте також українською мовою
Правоохранители прекратили противоправную деятельность
Правоохранители прекратили противоправную деятельность
Фото отдела коммуникации полиции Полтавщины
Читайте також
українською мовою

Работники полиции и сотрудники УСБУ в Полтавской области прекратили деятельность 17-ти подпольных игорных заведений в разных населенных пунктах области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Противоправную деятельность семнадцати игорных заведений, которые действовали в разных населенных пунктах области, прекратили детективы Следственного управления полиции Полтавщины и оперативники Управления стратегических расследований Нацпола, совместно с сотрудниками УСБУ в Полтавской области, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.

В частности, такие подпольные заведения обнаружены в ряде нежилых помещений Полтавы, Кременчуга, Горишних Плавней, Карловки, Чутово, Кобеляк, Глобино, Лубен.

Во время проведения санкционированных судом обысков следователи и оперативники, с привлечением спецподразделения УСБУ изъяли десятки единиц компьютерной техники и другого оборудования, которое использовалось для незаконной деятельности игорных заведений, - отметил Артем Родыгин, заместитель начальника полиции Полтавщины.

В настоящее время в уголовном производстве, открытом по квалифицирующим признакам ч. 1 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации либо проведению азартных игр) Уголовного кодекса Украины, назначены компьютерно-технические экспертизы. Санкция статьи предусматривает штраф от 170 тыс. до 680 тысяч гривен. Продолжаются следственные действия.

На Полтавщині працівники поліції та співробітники УСБУ припинили діяльність близько 20-ти підпільних гральних закладів https://bit.ly/37l2MK3

Posted by Поліція Полтавської області on Tuesday, December 15, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве накрыли сеть подпольных казино: одно - на воде.

СБУ игорный бизнес преступление полиция штраф
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Столкновения на Майдане возобновились, полиция демонтирует палатки ФОПов
15 декабря 2020, 17:35
На "8 тысячах Зеленского" научились зарабатывать мошенники
15 декабря 2020, 09:29
СБУ разоблачила наркодилеров, которые работали в 15 областях Украины
14 декабря 2020, 12:29
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
14 декабря 2020
Звездная шляпа: почему главная елка страны поменяла верхушку
02 декабря 2020
В Украине отменили карантин выходного дня
01 декабря 2020
Секс-скандалы в Раде: кто, кому и за сколько
Все видео »
Изменения в правительстве: кто из министров - главные кандидаты на вылет
Местные коалициады. Кто будет контролировать Хмельницкий облсовет
Все публикации »
Кирилл Сазонов
Владимир Фесенко
Игорь Попов
Все блоги »