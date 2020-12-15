На Полтавщине прикрыли сеть из 17-ти подпольных игорных заведений

Правоохранители прекратили противоправную деятельность

Правоохранители прекратили противоправную деятельность

Фото отдела коммуникации полиции Полтавщины

Работники полиции и сотрудники УСБУ в Полтавской области прекратили деятельность 17-ти подпольных игорных заведений в разных населенных пунктах области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Полтавщины.

Противоправную деятельность семнадцати игорных заведений, которые действовали в разных населенных пунктах области, прекратили детективы Следственного управления полиции Полтавщины и оперативники Управления стратегических расследований Нацпола, совместно с сотрудниками УСБУ в Полтавской области, под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры.

В частности, такие подпольные заведения обнаружены в ряде нежилых помещений Полтавы, Кременчуга, Горишних Плавней, Карловки, Чутово, Кобеляк, Глобино, Лубен.

Во время проведения санкционированных судом обысков следователи и оперативники, с привлечением спецподразделения УСБУ изъяли десятки единиц компьютерной техники и другого оборудования, которое использовалось для незаконной деятельности игорных заведений, - отметил Артем Родыгин, заместитель начальника полиции Полтавщины.

В настоящее время в уголовном производстве, открытом по квалифицирующим признакам ч. 1 ст. 203-2 (Незаконная деятельность по организации либо проведению азартных игр) Уголовного кодекса Украины, назначены компьютерно-технические экспертизы. Санкция статьи предусматривает штраф от 170 тыс. до 680 тысяч гривен. Продолжаются следственные действия.

На Полтавщині працівники поліції та співробітники УСБУ припинили діяльність близько 20-ти підпільних гральних закладів https://bit.ly/37l2MK3 Posted by Поліція Полтавської області on Tuesday, December 15, 2020

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве накрыли сеть подпольных казино: одно - на воде.