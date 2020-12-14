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Донбас: бойовики порушили "тишу" біля Шумів
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14 грудня 2020, 18:02 1

Донбас: бойовики порушили "тишу" біля Шумів

14 грудня 2020, 18:02 1
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Бойових втрат та поранень немає
Бойових втрат та поранень немає
Фото з відкритих джерел
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Сьогодні надвечір було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації біля населеного пункту «Шуми».

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Від початку поточної доби, 14 грудня, в районі проведення операції Об’єднаних сил спостерігалася тиша.

Проте надвечір було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню збройними формуваннями Російської Федерації. По позиціях українських захисників неподалік населеного пункту Шуми ворог вів вогонь із ручних протитанкових та підствольних гранатометів, - повідомляють у штабі.

Постріли були неприцільними та не несли загрози життю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат та поранень немає.

Окрім цього, сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 44 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж попередньої доби бойовики 9 разів порушували режим "тиші".

Донбас ООС стрілянина бойовики Шуми
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